Песков рассказал, каким образом Путин узнал результат матча сборной России с Египтом

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, каким образом глава государства узнал результат матча сборной России против национальной команды Египта.

"Он не смотрел игру. Летел из Минска. Как только спустился с трапа, ему доложили", - приводит слова Пескова РБК.

Отметим, что первую игру сборной России на ЧМ против Саудовской Аравии Путин смотрел в компании с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Не пропустите: Кутепов передал привет болельщикам, которые не верили в сборную России. | soccernews.ru