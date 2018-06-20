Песков рассказал, каким образом Путин узнал результат матча сборной России с Египтом

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Песков рассказал, каким образом Путин узнал результат матча сборной России с ЕгиптомПресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, каким образом глава государства узнал результат матча сборной России против национальной команды Египта.

"Он не смотрел игру. Летел из Минска. Как только спустился с трапа, ему доложили", - приводит слова Пескова РБК.

Отметим, что первую игру сборной России на ЧМ против Саудовской Аравии Путин смотрел в компании с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

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3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
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3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
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