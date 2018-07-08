Песков рассказал о реакции Путина на поражение сборной России от Хорватии

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал о реакции главы государства на поражение национальной сборной от Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

"Владимир Владимирович смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими" - сказал Песков.

Напомним, что россияне уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

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