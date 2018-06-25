Песков сообщил, посетит ли Путин матч Россия - Уругвай

Стало известно, сможет ли посетить сегодняшний матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Уругвая президент РФ Владимир Путин.

Так, отвечая на вопрос о возможности посещения игры в Самаре главой государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил: "К сожалению, нет, график не позволяет".

Напомним, в матче Россия - Уругвай определится имя победителя группы "А". Превью к этому матчу читайте у нас на сайте.