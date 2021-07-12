Песков высказался по поводу влияния Кремля на российский футбол
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что власть не собирается лезть в футбольные дела страны.
"Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы. Делается для этого [развития спорта в стране] много, а всё остальное же - это работа профессионалов", - сказал Песков.
Напомним, что сборная России провально выступила на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
На прошлой неделе РФС отправил в отставку главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
Не пропустите: Черчесов порассуждал о перспективах сборной России после своей отставки. | http://soccernews.ru
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