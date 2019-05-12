Песнь льда и пламени. Как Фареры стали настоящей футбольной нацией

Фарерские Острова приютились между Шотландией, Исландией и Норвегией. Архипелаг, состоящий из 18 островов, это красивые и суровые земли, продуваемые северными ветрами и усыпанные крутыми утёсами. Там и здесь виднеются небольшие рыбацкие деревеньки и домики с земляными крышами.

Овец здесь на 20 тыс. больше, чем людей, а 97% экономии основано на рыболовле. Когда-то из Норвегии сюда прибыли викинги, которых то ли опередили, то ли нет ирландские монахи. У Фарерских Островов сложная и длинная история: много веков она провела под контролем норвежско-датской монархии, а в 1814 году Фареры, Исландия и Гренландия отошли Датскому Королевству.

Сейчас страна в большей степени суверенная, хоть и не полностью. Это автономный регион, где большинство государственных решений принимаются без участия датчан. А ещё здесь очень любят футбол, что наглядно демонстрируют недавние успехи местных спортсменов. С населением менее 51 тыс., здесь есть более 5 тыс. футболистов, то есть 10% всего населения. В стране есть 20 полноразмерных футбольных полей.

Федерация футбола Фарерских островов (Fótbóltssamband Føroya) основана всего лишь в 1979 году, а национальная команда (Landsliðið) вступила в ФИФА в 1988, а в УЕФА в 1990. Сейчас она является четвёртым самым маленьким членом УЕФА впереди Гибралтара, Сан-Марино и Лихтенштейна.

До этого фарерцы принимали участие разве что в товарищеских матчах против соседских Исландии, Гренландии или Шетландских островов. Были даже неофициальные турниры вроде Островных игр или Кубка Гренландии, причём дважды Фареры побеждали.

Первая официальная игра состоялась в 92, в рамках отбора к Евро, и завершилась победой 1:0 против Австрии. При этом домашняя встреча прошла на полях Швеции – дома попросту не было подходящего стадиона. С тех пор тот матч вошёл в историю как «чудо Ландскруны».

Иван Энгинссон Эйстурланд присутствовал на более чем 100 матчах национальной команды в последние 25 лет. Он объясняет, почему скромной нации так важен успех её атлетов: «Я верю, что ни в какой стране мира её сборная не имеет такой важности для национального самосознания, как на Фарерах. Может, разве что, в Уругвае. Мы пока что не полностью независимы, мы маленькие, и до присоединения к ФИФА и УЕФА 30 лет назад о нас и вовсе никто не слышал».

«Готов поспорить, что 90% людей во всём мире слышали о Фарерах только благодаря футболу. Для нас местные футболисты – самые лучшие послы нации».

Йохан Хентце тоже повсюду следует за своими кумирами. Он согласен с рассуждениями Эйстурланда: «В целом мы – гордая нация. В этом помогает сборная, особенно когда у неё всё получается, что не так часто. Но и нам есть, что вспомнить. Победа над Грецией дома и в гостях не забудется никогда».

В 2014 году Фарерские Острова и правда переиграли греков в гостях со счётом 1:0, при том что тогда «эллины» считались 18-й лучшей сборной в мире, в то время как фарерцы были 187-ми. В 2015 было нанесено ещё большее оскорбление: 2:1 дома. Один этот результат поднял «красно-сине-белых» на 74-ю позицию. По сей день это величайшее спортивное достижение страны.

В 2017 году алгоритм посчитал, что никакая другая страна не прыгает выше своей головы так, как это удаётся Фарерам. Они заняли первое место в рейтинге ФИФА, в котором учитывалось население каждой нации. И пусть сейчас команда вновь вывалилась за сотню, ей есть чем гордиться, тем более что половина нынешнего состава не играет в футбол профессионально.

«Торшвотль» выполняет роль главного стадиона. Он находится в столице Торсхавне, и вмещает 6 тыс. зрителей – 12% всего населения. Если «сравнить», то это всё равно что если бы «Уэмбли» умещал 6,72 млн. болельщиков. Фанатская организация «скансин» образовалась в 2014 году после победы над греками. Она занимает главную трибуну, где шумят самые активные и агрессивные из зрителей.

Это не единственная национальная арена – ещё есть «Свангаскар» в деревне Тофтир. Небольшой по меркам топ-лиг стадион находится так близко к берегу, что мячи частенько находят свою кончину в бездонных водах. Именно он держит рекорд по посещаемости – 6,642. Дело было в 1997, когда местные ребята переиграли Мальту со счётом 2:1. За игрой вживую наблюдало 14% населения.

Таким образом получается, что в мире нет страны (и автономной территории), где футбол был бы так важен и так повсеместен.

Но что повлияло на рост его популярности? Эйдун Тругвасон, который болеет как за «Ливерпуль», так и за местный «НСИ Рунавик», объясняет: «Поскольку футбол так популярен на Фарерах, почти все дети в него играют. Таланты – везде. Но нельзя забывать и о том, сколько времени, энергии и ресурсов было вложено в футбол. Его популяризируют как наёмные работники, так и волонтёры по всей стране. В последнее время ведущие футболисты обзавелись профессиональными контрактами в странах вроде Дании, Норвегии, Германии и Исландии. Это положительно сказалось на уровне сборной».

Йохан Хентце подтверждает: «Наш относительный успех зависит от того, чем занимаются игроки всё своё время. Вначале было много любителей, но сейчас ситуация в корне изменилась. Наша главная звезда, Тоди Йоунссон, даже попал в зал славы «Копенгагена». Многие молодые покидают страну в надежде прославиться в топ-лигах».

Асбйорн Нильссон Наттесанд, состоящий в правлении «Ундрид ФФ», обращает внимание на ещё один немаловажный фактор: «В последние несколько лет команда стала смелее и увереннее. Молодёжный состав, образовавшийся в 2006 году, оказал большое влияние на развитие футболистов. Сейчас почти все игроки прошли через юниорскую систему. А значит, они опытнее и умелее».

В нынешнем составе сборной восемь представителей фарерской лиги, пять игроков из Исландии, три – из Норвегии, один из Дании и один из Германии. Йохан Суймун Эдмундссен из «Арминии Билефельд» вдобавок является лучшим бомбардиром.

Вообще, для такой юной футбольной державы Фарерские Острова на удивление структурированы. Лига состоит из четырёх дивизионов, а в Премьер-Лиге («Эффодейлдин») выступает десять клубов, все полупрофессиональные. Самый старый клуб – «Твёройри» – был основан в 1892 году. Он – сверстник «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

Чемпионы высшего дивизиона оказываются в первом раунде отбора ЛЧ, а второе и третье место попадают в отборочный раунд Лиги Европы. Всего только три команды целиком состоят из доморощенных игроков – это «НСИ Рунавик», «АБ Аргир» и «ЭБ/Стреймур». Вообще, национальный состав «Эффодейлдин» на удивление богат – тут тебе и бразильцы, и испанцы, и голландцы, и хорваты. Всего 17 национальностей выступали здесь в последние годы.

Алекс Беллос написал превосходную книгу «Futebol», посвящённую бразильскому футболу. В ней он рассказал о том, как многие бразильские футболисты оказываются именно на Фарерах, где пытаются набраться опыта, чтобы затем вновь попытать удачи в лигах посильнее. И появление легионеров из таких футбольных империй безусловно помогло северянам самим стать лучше.

Пока что в АПЛ поиграть сумел лишь один выходец Островов – голкипер Гуннар Нильсен из «Манчестер Сити». В 2010 году он заменил травмированного Шея Гивена в матче против «Арсенала». Сейчас он защищает цвета исландского «Хабнарфьордюра» и остаётся одним из самых именитых легионеров из Фарер. Впрочем, с каждым годом уровень тренеров и инфраструктуры растёт, и в скором времени таких «нильсенов» обязательно станет ещё больше.

Сборной Фарерских Островов руководит чемпион Евро-92 датчанин Ларс Ольсен. Пока что национальная команда ещё ни разу не пробилась на крупный турнир, и на пути к Евро-2020 уже случилось два обидных поражения от Мальты и Румынии. А в июне сюда пожалует Испания.

Иван Энгинссон Эйстурланд рассказывает, что от сборной ожидают фарерцы: «Если честно, сейчас оптимизма поубавилось. Поражение 2:1 от Мальты знаменовало их первую победу за пять игр. Все считают, что против румын (поражение 4:1) мы играли намного лучше, и результат тут не имеет значения. Тогда игроки внушали надежды на будущие свершения. Уверен, что дома мальтийцев мы переиграем, и может сможем отвоевать очки у наших северных соседей».

Йохан Хентце и Эйдун Тругвасон тоже упоминают дуэли с Норвегией и Швецией. Вот он шанс насолить «старшим» братьям. Оба болельщика признаются, что после разочаровавшего старта кампании уже слабо надеются повторить доспех Исландии на Евро.

Как бы то ни было, Фареры только развиваются. Когда-то забытый всеми аванпост на отшибе, теперь они – молодой и перспективный участник мирового футбольного движения. Сторонний наблюдатель посмеётся над её «достижениями», но, учитывая население и географию, смешного ничего нет. Впору завидовать.

Юрий Сергеев

