Пессина прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020

Теги чемпионат европыиталияматтео пессина

Пессина прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020Фото: инстаграм Пессины/Автор неизвестен

Хавбек "Аталанты" и сборной Италии Маттео Пессина прокомментировал победу над Австрией в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Пессина забил победный гол.

"Я все еще до конца не осознал свой гол в ворота сборной Уэльса, так что представьте, что я чувствую сейчас. Запомню все это до конца карьеры.

В нашей команде забить может любой футболист, в этим и есть наша сила. У нас великолепный состав", – сказал итальянец.

В прошедшем сезон Пессина провел 28 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых забил 2 гола.

В 1/4 финала Евро-2020 Италия сыграет с победителем пары Бельгия - Португалия.

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