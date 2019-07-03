Песьяков: "Сейчас меньше зовут Писей"
Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, какое прозвище ему дали в команде.
"Обижало ли когда-то свое прозвище? А что обижаться, раз фамилия такая? С детства я для всех Пися. Только в школе этим хотели обидеть, и то не получалось. Сейчас меньше, но вот главный тренер нет-нет да практикует. Еще зовут Пес, через "е", - приводят слова Песьякова российские СМИ.
30-летний Песьяков перешел в "Ростов" летом 2017 года из "Спартака". Всего за ростовский клуб он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола. В 18 матчах ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Ранее голкипер также выступал за "Томь", "Шинник", "Текстильщик" и "Анжи".
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