Петер Бос не переживает о возможной отставке

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Петер Бос не переживает о возможной отставке

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос заявил, что его не беспокоят слухи об отставке.

"Я совершенно не беспокоюсь по поводу своей работы. Это часть футбола. Я сосредоточен на завтрашней игре" - цитирует Боса Deutsche Welle.

Напомним, что "Боруссия" после уверенного старта сезона начала проваливать матч за матчем, и в последних 11 встречах одержала всего 2 победы.

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