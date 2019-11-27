Петер Бош: "Миранчуки могли бы усилить "Байер"

Главный тренер "Байера" Петер Бош после победного матча с "Локомотивом" (2:0) оценил игру братьев Миранчуков. Об этом сообщат "Спорт-Экспресс".

"Оба брата талантливые футболисты, и они могли бы усилить "Байер", - сказал Бош.

Ранее стало известно, что "Ювентус" интересуется Алексеем Миранчуком.

"Локомотив" с 3 баллами замыкает группу D. "Байер" с 6 очками располагается на 3 месте.

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико". "Байер" встретится с "Ювентусом". Матчи состоятся 11 декабря.

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