Петер Шмейхель назвал своего любимого вратаря

Теги мануэль нойер

Петер Шмейхель назвал своего любимого вратаряИзвестный в прошлом датский футболист Петер Шмейхель назвал своего любимого голкипера.

"Моим любимым вратарем на данный момент уже длительное время является Мануэль Нойер. Мой выбор объясняется стилем его игры. Я смотрел на него, когда он играл за "Шальке" на "Олд Траффорд", и тогда я подумал, кто этот молодой парень? Он был храбрым, выходя далеко от своих ворот. Он - один из немногих вратарей, которые действительно выходят из своей зоны, далеко за ее пределы, бросая вызов сопернику. Мне это нравится", - цитирует бывшего футболиста Sky Sports.

Напомним, Каррагер назвал лучшего вратаря мира. | soccernews.ru

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