Петер Шмейхель поделился мнением о чемпионстве "Лестера"
Фото: инстаграм Шмейхеля\Автор неизвестен
Петер Шмейхель, отец голкипера сборной Дании и "Лестера" Каспера Шмейхеля, поделился мнением о чемпионстве "лис" в АПЛ в сезоне-2015/16.
"Футболисты были победителями, которые были способны менять ход игры. Они дошли до того, что смогли даже выиграть чемпионат под руководством Клаудио Раньери.
Я не собираюсь быть жестоким по отношению к Клаудио, но сезон-2015/16 стал триумфом игроков, а не тренера.
Раньери изначально был против того, как играл "Лестер".
Эта футбол, основанный на быстрых контратаках, на сильных сторонах Джейми Варди. Ему также не нравился Нголо Канте. Он унаследовал закаленную в боях команду.
Найджел Пирсон создал среду, в которой связь между игроками была неразрывной, а их представление о том, как они должны играть, было на 100 процентов понятным. На поле игроки брали ситуацию под контроль.
Мне жаль Найджела, потому что он покинул клуб, не успев закончить работу.
Я убежден, что если бы он остался, то тоже выиграл бы чемпионат", – написал Шмейхель в своей автобиографии.
Также не пропустите: ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"
-
Рой Кин считает, что Рангник заслуживает шанса
-
Иммобиле ответил на критику в свой адрес
-
Петер Шмейхель поделился мнением о чемпионстве "Лестера"
-
Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону"
-
Главные новости дня: 15 января
-
ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1
-
"Ювентус" уверенно обыграл "Удинезе" в Серии А
-
Успехи Нигерии и Египта: результаты Кубка Африки от 15 января
-
Витория опубликовал фото с сыном в футболке "Спартака"
-
Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа"
-
Салах принес Египту победу в матче Кубка Африки
-
Коутиньо ярко отреагировал на первый гол в составе "Астон Виллы"
-
Фабрегас заразился коронавирусом
-
Бенитес близок к увольнению из "Эвертона"
-
Мюллер высказался об ассистентской гонке с Месси
-
Названа причина перевода Ещенко в тренерский штаб "Спартака"
-
"Байер" победил гладбахскую "Боруссию" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Астон Виллой"
-
Шевченко может возглавить Польшу, которая сыграет с Россией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18