Петер Шмейхель поделился мнением о чемпионстве "Лестера"

Фото: инстаграм Шмейхеля\Автор неизвестен

Петер Шмейхель, отец голкипера сборной Дании и "Лестера" Каспера Шмейхеля, поделился мнением о чемпионстве "лис" в АПЛ в сезоне-2015/16.

"Футболисты были победителями, которые были способны менять ход игры. Они дошли до того, что смогли даже выиграть чемпионат под руководством Клаудио Раньери.

Я не собираюсь быть жестоким по отношению к Клаудио, но сезон-2015/16 стал триумфом игроков, а не тренера.

Раньери изначально был против того, как играл "Лестер".

Эта футбол, основанный на быстрых контратаках, на сильных сторонах Джейми Варди. Ему также не нравился Нголо Канте. Он унаследовал закаленную в боях команду.

Найджел Пирсон создал среду, в которой связь между игроками была неразрывной, а их представление о том, как они должны играть, было на 100 процентов понятным. На поле игроки брали ситуацию под контроль.

Мне жаль Найджела, потому что он покинул клуб, не успев закончить работу.

Я убежден, что если бы он остался, то тоже выиграл бы чемпионат", – написал Шмейхель в своей автобиографии.

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