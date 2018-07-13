Петер Шмейхель показал фотографию с Черчесовым 33-летней давности

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель разместил в Twitter две фотографии с наставником сборной России Станиславом Черчесовым. Одна из них датирована 1985, а другая - 2018 годом.

Отметим, что легендарные футболисты сфотографировались 10 июля во время ЧМ-2018. Вторая фотография была снята 33 года назад.

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