Петер Шмейхель считает Данию фаворитом в матче против сборной Англии

Фото: инстаграм Шмейхеля/Автор неизвестен

Экс-голкипер сборной Дании и "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель высказался перед матчем полуфинала чемпионата Европы между сборными Дании и Англии.

"Если честно, я считаю Данию фаворитом.

Мне кажется, игра будет очень плотной. Тренеры обеих команд похожи, их подходы очень близки. Они в схожем стиле работают с игроками и прививают им определенный стиль. Они гибки, их команды очень четко действуют в обороне и полузащите. На флангах и у Англии, и у Дании действуют креативные игроки, которые создают моменты.

Я действительно считаю, что силы команд равны, несмотря на то, что пишут английские журналисты. Многое зависит от того, как сложится для команд именно этот день", – сказал Шмейхель.

Напомним, что в составе сборной Дании выступает сын Петера Шмейхеля - Каспер.

Дания сыграет со сборной Англии сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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