Петер Шмейхель сделал выбор между Эриксеном и Неймаром

Экс-голкипер сборной Дании Петер Шмейхель сделал выбор между Кристианом Эриксеном и Неймаром.

"Я без каких-либо колебаний, и я уже говорил об этом раньше, всегда предпочту Эриксена Неймару. Кто со мной?" - написал Шмейхель в твиттере.

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