"Петерборо" - "Лестер" - 1:5 (обзор)
Представляем вашему вниманию обзор матча Кубка Англии между "Петерборо" и "Лестером".
Читайте также: "Лестер" разгромил "Петерборо" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Лента новостей
-
Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги
-
Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
Налдо стал рекордсменом Бундеслиги
-
Лемар не сыграет с "Марселем"
-
"Левски" объявил о переходе сына Ривалдо
-
"Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико"
-
Роналду установил очередной рекорд
-
"Твенте" – ПСВ - 0:2 (обзор)
-
ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии
-
"Ливерпуль" – "Вест Бромвич" - 2:3 (обзор)
-
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 (обзор)
-
"Кьево" – "Ювентус" - 0:2 (обзор)
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
"Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад"
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"