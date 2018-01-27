"Петерборо" - "Лестер" - 1:5 (обзор)

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"Петерборо" - "Лестер" - 1:5 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча Кубка Англии между "Петерборо" и "Лестером".

Читайте также: "Лестер" разгромил "Петерборо" и прошел в 1/8 финала Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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