Петербургский суд наказал пять фанатов "Спартака", задержанных в перерыве игры с "Зенитом"

Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов раскрыл подробности судебного процесса с участием болельщиков "красно-белых", которых задержали во время перерыва матча 12-го тура РПЛ против "Зенита" (1:7) при попытке покинуть стадион.

"В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков "Спартака", пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча с "Зенитом". Трое из них были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и оштрафованы на сумму от 10 до 12 тысяч рублей.

Также болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия сроком на один год. Помощь задержанным оказал юрист, предоставленный клубом. "Спартак" приветствует инициативу Лиги – совместно с клубами и полицией – провести тщательное и подробное разбирательство обстоятельств задержания болельщиков, которое было связано с применением силы и спецсредств", - сказал Зеленов.

По информации телеграм-канала "Выездные заметки", силовики избили фанатов, используя дубинки и электрошокеры. Всего были задержаны пять спартаковских болельщиков.

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