Пети: "Когда я услышал, сколько денег получит Эмери на трансферы, я не мог в это поверить"

Бывший футболист "Арсенала" Эммануэль Пети в недоумении от трансферного бюджета клуба.

"Когда я услышал, сколько денег получит Эмери на трансферы, я не мог в это поверить. Что Эмери сделает на трансферном рынке с 80 миллионами евро? Ничего! Конечно, можно купить нескольких игроков, но вряд ли их качество будет настолько высоким, что "Арсенал" сможет на равных конкурировать с "Манчестер Сити" или "Ливерпулем" - приводит слова Пети Goal.com.

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