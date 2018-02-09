Пети: "Ляказетту нужно прибавить, если он хочет остаться в "Арсенале"

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети считает, что его соотечественник нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт может покинуть клуб.

"На Ляказетта оказывается большое давление. Ему нужно прибавить, если он хочет остаться в "Арсенале". Переход Обамеянга может означать, что на Алекса больше не рассчитывают. Его статистика не впечатляет. А вот Обамеянг это тот игрок, который нужен "канонирам", - приводит слова Пети The Sun.

В этом сезоне 26-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 27 матчей и забил всего 9 голов.

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