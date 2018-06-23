Пети: "Месси должно быть стыдно"

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал игру Лионеля Месси на ЧМ-2018.

"Извините за мой язык, но Аргентина выглядит как… Было стыдно наблюдать за ними. Видеть, как Месси идет с опущенной головой… Ему должно быть стыдно.

Я тоже не чувствую к нему жалости. Думаю, Месси должен проснуться немного больше, потому что, когда все складывается для него не так хорошо, он всегда сдувается на поле, не показывает никакой реакции. Его там больше нет. Он не бежит, он идет. Он не беспокоится о мяче" - приводит слова Пети Tribalfootball.

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