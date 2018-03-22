Пети назвал главную проблему Погба в "Манчестер Юнайтед"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эммануэль Пети назвал главную проблему полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в его клубе.

" Проблема Погба в том, что он потерял часть своей мотивации при Моуринью. Отношения между ними стали действительно холодными. Я по-прежнему убежден, что холод в их отношениях по-прежнему сохраняется. Поль очень разочарован этой ситуацией. Мы говорим о самом дорогом игроке в истории "Манчестер Юнайтед", который не играет ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, стала известна причина конфликта между Погба и Моуринью. | soccernews.ru