Пети назвал главную проблему Погба в "Манчестер Юнайтед"

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Пети назвал главную проблему Погба в "Манчестер Юнайтед"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эммануэль Пети назвал главную проблему полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в его клубе.

"Проблема Погба в том, что он потерял часть своей мотивации при МоуриньюОтношения между ними стали действительно холодными. Я по-прежнему убежден, что холод в их отношениях по-прежнему сохраняется. Поль очень разочарован этой ситуацией. Мы говорим о самом дорогом игроке в истории "Манчестер Юнайтед", который не играет", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, стала известна причина конфликта между Погба и Моуринью. | soccernews.ru

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