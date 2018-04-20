Пети назвал идеального кандидата на пост тренера "Арсенала"

Экс-футболист "Арсенала" Эммануэль Пети поделился мнением о новом тренере для "канониров".

"Я был бы рад видеть Патрика Виейру у руля "Арсенала". Не знаю, случится это или нет, но он хочет вернуться в Европу. Думаю, он, как настоящий фанат лондонской команды, сможет добиться успеха в "Арсенале" - приводит слова Пети Sportsmole.

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