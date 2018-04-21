Пети назвал свой переход в "Барселону" самым большим разочарованием в жизни

Теги барселона

Пети назвал свой переход в "Барселону" самым большим разочарованием в жизни

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети рассказал о своем трансфере в "Барселону" в 2000 году.

"Единственное, о чём я жалею в своей жизни - это решение сменить "Арсенал" на "Барселону". Атмосфера раздевалки была разрушена небольшими группировками игроков. Когда я вошёл в раздевалку в первый раз, большая часть футболистов не обратила на меня никакого внимания, даже не поприветствовала.

В "Барселоне" было три группировки: каталонцы, голландцы и все остальные. В общем, прощай единая команда" - приводит слова Пети Marca.

Напомним, что в 2000 году каталонцев возглавлял Луи ван Гал.

Читайте также: Пети назвал идеального кандидата на пост тренера "Арсенала". | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Не думаю, что сейчас, что то поменялось. Только группировки.

Ответить
Зенден

Слышь спермяк, вали на ветку к своим пидорам и там свои комментарии оставляй.

Ответить
Зенден

Ну да, группировка голландцев у Барсы мощная в начале 2000-х тысячных была, как сейчас помню братьев Де Буров, Клюйверта, Зендена, Овермарса, Хеспа, Богарда, Райцигера, Коку, да и Литманен хоть и фин, но все время с ними тусовался, так как играл со всеми в Аяксе или чемпионате Голландии. С лидером Барсы Клюйвертом один номер на европейских выездах делили.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 33 55
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 33 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 34 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 33 21
20 Малага 33 17
Полная таблица

топ-5 тегов