Пети назвал свой переход в "Барселону" самым большим разочарованием в жизни

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети рассказал о своем трансфере в "Барселону" в 2000 году.

"Единственное, о чём я жалею в своей жизни - это решение сменить "Арсенал" на "Барселону". Атмосфера раздевалки была разрушена небольшими группировками игроков. Когда я вошёл в раздевалку в первый раз, большая часть футболистов не обратила на меня никакого внимания, даже не поприветствовала.

В "Барселоне" было три группировки: каталонцы, голландцы и все остальные. В общем, прощай единая команда" - приводит слова Пети Marca.

Напомним, что в 2000 году каталонцев возглавлял Луи ван Гал.

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