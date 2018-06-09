Пети оценил шансы Венгера возглавить "Реал"

Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Пети поговорил о шансах Арсена Венгера возглавить "Реал".

"Я не верю, что Венгер может когда-нибудь оказаться в "Реале". Почему? Потому что в прошлом у него уже была возможность как минимум трижды. По своим собственным соображениям Венгер всякий раз решал остаться в "Арсенале". Так что я не вижу, почему он теперь сочтет нужным изменить свои взгляды, пусть даже он уже не в клубе.

Кроме того, я обычно не стал бы так говорить, но у Арсена в Испании репутация проигрывающего - по большей части из-за Лиги Чемпионов. То, как Венгер хотел бы руководить клубом, не совпадает с тем, как работают в "Реале". В этом клубе политическая составляющая очень высока. Давление, президент постоянно вовлечен в процесс - у Арсена не будет той свободы, которой он располагал в "Арсенале" - приводит слова Пети Paddy Power News.

Читайте также: Венгер: "Я хочу тренировать большой клуб, у которого есть амбиции". | http://soccernews.ru