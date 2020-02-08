Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два"

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о возможном уходе Лионеля Месси из "Барселоны".

"Месси не Криштиану Роналду. Он не такая машина. Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два. Даже играя с такими хорошими футболистами как в "Барселоне", он уже не будет таким же быстрым и сдаст в плане дриблинга. Думаю, он осознает, что конец уже близок.

Переход в "Манчестер Сити"? Не уверен, что ему подойдет интенсивный английский чемпионат. Он не любит, когда его плотно опекают. В Испании его оберегают. В Англии были бы рады его переходу, однако не вижу смысла для клуба вроде "Сити" покупать Месси в 32 или 33 года. Если клуб и хотел его подписать, то нужно было это сделать несколько лет назад", - приводит слова Пети Paddy Power.

Напомним, что ранее Месси поругался со спортивным директором "Барсы" Эриком Абидалем, после чего появились слухи о его возможном уходе.

Читайте также: Месси не собирается уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru