Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два"

1 Теги лионель мессикриштиану роналдубарселона

Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два"

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети высказался о возможном уходе Лионеля Месси из "Барселоны".

"Месси не Криштиану Роналду. Он не такая машина. Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два. Даже играя с такими хорошими футболистами как в "Барселоне", он уже не будет таким же быстрым и сдаст в плане дриблинга. Думаю, он осознает, что конец уже близок.

Переход в "Манчестер Сити"? Не уверен, что ему подойдет интенсивный английский чемпионат. Он не любит, когда его плотно опекают. В Испании его оберегают. В Англии были бы рады его переходу, однако не вижу смысла для клуба вроде "Сити" покупать Месси в 32 или 33 года. Если клуб и хотел его подписать, то нужно было это сделать несколько лет назад", - приводит слова Пети Paddy Power.

Напомним, что ранее Месси поругался со спортивным директором "Барсы" Эриком Абидалем, после чего появились слухи о его возможном уходе.

Читайте также: Месси не собирается уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Уже 5 лет Лео тащит команду на дно,пора команде слить и его,чтобы начать побеждать!Вискас Эль Барса!

Ответить

главное

В сферу интересов "Локомотива" входят восемь форвардов

В сферу интересов "Локомотива" входят восемь форвардов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов