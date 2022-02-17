Пети считает, что Месси пора отправить на скамейку запасных

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Известный в прошлом французский футболист Эммануэль Пети поделился мнением об игре форварда ПСЖ Лионеля Месси.

"Сейчас это только тень того Месси, которого мы знали по выступлениям за "Барселону". Посмотрите, что происходит с Роналду в "Манчестер Юнайтед". Рангник отправил его на скамейку запасных, после чего он забил на "Олд Траффорд". Может быть, подобная практика нужна и Месси, но согласится ли он на неё?", - приводит слова Пети RMC Sport.

В августе прошлого года аргентинский нападающий перешёл в ПСЖ из "Барсы" на правах свободного агента.

В составе парижан Месси забил 7 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.

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