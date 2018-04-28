Пети сожалеет, что в свое время не перебрался в "Манчестер Юнайтед"

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Пети сожалеет, что в свое время не перебрался в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Пети рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Да, у меня была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед". И я действительно сейчас сожалею, что не совершил переход. Я мог бы играть вместе с Гиггзом, Скоулзом. В то время в "МЮ" были удивительные футболисты" - приводит слова Пети The Sun.

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