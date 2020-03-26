Пети сравнил нынешний "Ливерпуль" с "непобедимым" "Арсеналом" образца сезона 2003/04

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Пети сравнил нынешний "Ливерпуль" с "непобедимым" "Арсеналом" образца сезона 2003/04

Экс-игрок "Арсенала" Эммануэль Пети сравнил нынешний "Ливерпуль" с "канонирами" образца сезона 2003/04.

Напомним, что в том сезоне "Арсенал" выиграл АПЛ, не уступив ни в одной игре.

"Конечно, я уважаю своих экс-партнеров по команде, однако когда я вижу, что вытворяет "Ливерпуль" последние два сезона... Они делают удивительные вещи. Редко встречается такая команда, побеждающая в таком количестве матчей и постоянно доминирующая над соперником.

Обе команды оставили след в истории, однако этот "Ливерпуль" особенный. Они впечатляют меня больше", - приводит слова Пети Mirror.

Отметим, что Пети защищал цвета "Арсенала" с 1997 по 2000 год.

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