Пети сравнил Озила с призраком

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Пети сравнил Озила с призраком

Экс-полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети подверг критике игру Месута Озила в воскресном матче "канониров" против "Манчестер Сити".

47-летний француз охарактеризовал игру немца следующими словами: "Озил был всего лишь призраком".

Напомним, что "Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 1:3, а Озил провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания Озила из-за его высоких финансовых требований. | http://soccernews.ru

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