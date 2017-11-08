Пети сравнил Озила с призраком

Экс-полузащитник "Арсенала" Эммануэль Пети подверг критике игру Месута Озила в воскресном матче "канониров" против "Манчестер Сити".

47-летний француз охарактеризовал игру немца следующими словами: "Озил был всего лишь призраком".

Напомним, что "Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" со счётом 1:3, а Озил провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку.

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