Пети: "Такое ощущение, что футболисты "Арсенала" играют без мотивации"

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Пети: "Такое ощущение, что футболисты "Арсенала" играют без мотивации"

Экс-футболист "Арсенала" Эммануэль Пети подверг критике футболистов клуба.

"Такое ощущение, что футболисты "Арсенала" играют без мотивации. В этом винят Венгера, но я не понимаю, почему претензии предъявляют только ему. Разве игроку, выступающему за один из лучших клубов мира и на одном из лучших стадионов, нужна мотивация? Некоторые из них, кажется, не знают, что значит - носить футболку "Арсенала".

В прошлом сезоне многие играли так, словно им было неинтересно, хотя они получают хорошие деньги. Однако лишь немногие выглядят довольными и мотивированными. Как такое может быть? Быть может, им стоит спросить у себя: "Что я могу дать клубу?" Но не о том, что клуб может дать им. Кто-то должен сказать им, чтобы они перестали вести себя как дети. Им следует гордиться, что они играют за "Арсенал" - приводит слова Пети Mirror.

Читайте также: Легенда "Арсенала" требует увольнения Венгера. | http://soccernews.ru

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