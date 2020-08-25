Петицию о вручении "Золотого мяча" в 2020 году поддержали более 150 тысяч человек

Не всем пришлась по душе идея журнала France Football отменить церемонию вручения "Золотого мяча" по итогам 2020 года.

Напомним, что в июле авторитетное французское издание объявило, что в этом году награду никто не получит, поскольку лучшего футболиста невозможно определить объективно в условиях пандемии.

На портале Change.org была создана петиция с призывом пересмотреть вышеописанное решение France Football. Её поддержали уже более 150 тысяч человек.

Стоит отметить, что фаворитом в борьбе за приз считается форвард "Баварии" Роберт Левандовски, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом из трёх турниров.

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