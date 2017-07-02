Петкович будет зарабатывать в "Спартаке" 700 тысяч евро в год

Новичок московского "Спартака" Марко Петкович будет зарабатывать в российском клубе 700 тысяч евро в год.

Также в контракте 24-летнего серба прописаны серьёзные бонусы за проведённые матчи и успешные результаты.

Напомним, что соглашение Петковича со "Спартаком" рассчитано до лета 2019 года.

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