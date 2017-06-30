Петкович дал согласие на переход в "Спартак"

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Петкович дал согласие на переход в "Спартак"

Защитник "Црвены Звезды" Марко Петкович в ближайшее время станет игроком "Спартака", сообщает "Спортски журнал".

По сведениям издания, 24-летний серб дал согласие на переход в московский клуб и уже сегодня пройдёт медобследование в стане "красно-белых".

Стоит отметить, что Петкович достанется "Спартаку" бесплатно. Его контракт будет рассчитан до лета 2019 года.

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