Петкович: "Еще не готов на 100 процентов, в будущем прибавлю"

Сербский защитник "Спартака" Марко Петкович поделился своими впечатлениями от своего дебютного матча за "красно-белых" против "Славена" (1:1).

"Я всего три дня с командой. Думаю, в будущем стану лучше. Еще не готов на 100 процентов, я тут только несколько дней. В будущем прибавлю. Рад, что дебютировал", - приводят слова Петковича российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Петкович перешел в "Спартак" несколько дней назад на правах свободного агента.

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