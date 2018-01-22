Петкович: "Исправлю все свои ошибки во второй части сезона"

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Петкович: "Исправлю все свои ошибки во второй части сезона"Защитник "Спартака" Марко Петкович не испытывает проблем с точки зрения психологии.

По словам футболиста, во второй части сезона он попытается исправить предыдущие ошибки.

"Я понимаю журналистов и болельщиков, которые хотят, чтобы все было хорошо, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно. С точки зрения психологии я не испытываю проблем. Конечно, как и ко всем, иногда ко мне в голову закрадываются нехорошие мысли, я тоже расстраиваюсь, но это только дает мне стимул больше работать и становиться лучше. Думаю, что все лучшее у меня еще впереди.

Конечно, Каррера разбирает мои ошибки, но не только мои, но и всей команды, это очень важно. Нужно сделать так, чтобы ошибки, которые мы допускаем, не повторялись. Никому неприятно ошибаться, но, думаю, что настанет новый день и появится возможность все исправить. Предпочитаю мыслить позитивно и не зацикливаться на неудачах", - отметил он.

В текущем сезоне 25-летний Петкович провел 8 матчей во всех турнирах и отдал одну передачу.

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