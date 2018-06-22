Петкович поделился ожиданиями от матча со сборной Сербии

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался в преддверии матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Сербии.

"Я не знаю, кто является фаворитом - он определится на поле. Мы всегда старались быть лучше наших оппонентов, и в пятницу, уверен, картина будет схожая. Мы должны бегать больше и быстрее, чем наши соперники, и мы будем демонстрировать такой футбол на протяжении всех 90 минут. Я полон оптимизма, что болельщики будут нас поддерживать в Калининграде" - сказал Петкович.

Напомним, что матч Сербия – Швейцария состоится сегодня в 21:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru