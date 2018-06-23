Петкович прокомментировал победу над сборной Сербии

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович высказался после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Сербии.

"Игра была интересная. Думаю, что когда мы проигрывали, было сложно, особенно в первом тайме не хватало эмоций, но мы отыгрались. Я был в восторге после первого гола. Думаю, игроки были хороши. Немногие думали, что мы перевернём игру. Что мне не понравилось, в первом тайме мы не контролировали себя. А во втором контролировали" - сказал Петкович.

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