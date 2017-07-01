Петкович прокомментировал свой переход в "Спартак"

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Петкович прокомментировал свой переход в "Спартак"

Новичок "Спартака" Марко Петкович поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

"Играть в таком легендарном клубе - большая честь. И когда появляется такой шанс, конечно, хочется его использовать. Я очень горд, это очень большой шаг вперёд в моей карьере" - цитирует 24-летнего футболиста официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что соглашение Петковича со "Спартаком" рассчитано до лета 2019 года. | http://soccernews.ru

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