Петкович прокомментировал свой переход в "Спартак"

Новичок "Спартака" Марко Петкович поделился эмоциями после подписания контракта с московским клубом.

"Играть в таком легендарном клубе - большая честь. И когда появляется такой шанс, конечно, хочется его использовать. Я очень горд, это очень большой шаг вперёд в моей карьере" - цитирует 24-летнего футболиста официальный сайт "красно-белых".

Напомним, что соглашение Петковича со "Спартаком" рассчитано до лета 2019 года. | http://soccernews.ru