Петр Чех был заменён в шести матчах АПЛ, три из которых против "Эвертона"

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Петр Чех был заменён в шести матчах АПЛ, три из которых против "Эвертона"

Вратарь лондонского "Арсенала" Петр Чех травмировался во время матча 26-го тура АПЛ с "Эвертоном" и досрочно покинул поле на 70-й минуте.

Как сообщает Opta, 35-летний страж ворот был заменён в шести играх Премьер-лиги, три из которых были именно против "ирисок".

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