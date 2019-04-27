Петр Чех может вернуться в "Челси" на вакантную должность

Голкипер "Арсенал" Петр Чех этим летом может вернуться в "Челси". Об этом информирует The Telegraph.

По данным издания, чешский вратарь может стать техническим директором клуба.

Напомним, в ноября 2017 года данный пост покинул Майкла Эменало. С тех пор место остается свободным.

Кроме того, руководство клуба надеется, что с приходом такого легендарного игрока, атмосфера в клубе наладится.

Ранее сообщалось, что Чех намерен закончить карьеру по окончании сезона. Голкипер защищал цвета лондонцев на протяжении 5 лет.

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