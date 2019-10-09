Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии

2 Теги петр чех

Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии

Экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех продолжит карьеру в хоккее. Об этом футболист написал в своем твиттере.

37-летний игрок будет выступать в клубе "Гилфорд Феникс", играющем в юниорской лиге. Его контракт будет рассчитан до конца сезона. Первый матч Чеха в роли хоккеиста состоится 13 октября.

"Очень рад, что мне выпала возможность сыграть за "Феникс", я наберу больше хоккейного опыта.

Надеюсь, мне удастся помочь команде достичь целей на сезон", - сказал Чех.

15 января 2019 года футболист объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона 2018/2019.

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Комментарии

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dmitriiysivokha

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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