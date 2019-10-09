Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Англии
Экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех продолжит карьеру в хоккее. Об этом футболист написал в своем твиттере.
37-летний игрок будет выступать в клубе "Гилфорд Феникс", играющем в юниорской лиге. Его контракт будет рассчитан до конца сезона. Первый матч Чеха в роли хоккеиста состоится 13 октября.
"Очень рад, что мне выпала возможность сыграть за "Феникс", я наберу больше хоккейного опыта.
Надеюсь, мне удастся помочь команде достичь целей на сезон", - сказал Чех.
**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**— Guildford Phoenix (@gford_phoenix) 9 октября 2019 г.
The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!
Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa
.@flamesicehockey getting ready for the season .@officialEIHL ...@daveartofficial helmet is pic.twitter.com/KJuUfFbkm4— Petr Cech (@PetrCech) 27 августа 2019 г.
15 января 2019 года футболист объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона 2018/2019.
А еще: "Арсенал" назвал лучшего игрока команды в сентябре| http://soccernews.ru
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