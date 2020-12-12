Петр Чех предложил реформу пробития пенальти

Бывший вратарь, а ныне советник тренерского штаба лондонского "Челси" Петр Чех высказался за изменение футбольных правил в части пробития пенальти.

"Я не понимаю, как голкипер должен преодолевать площадь 7,32 на 2,44 метра без движения ног, в то время как игрок пробивает с разбега с 11-метровой отметки со средней скоростью 110 км в час. При таких показателях мяч за 0,35 секунды пересекает линию ворот. Давайте сделаем ещё одну линию в метре от линии ворот. Вот между этими линиями пусть и находятся вратари", - написал Чех в инстаграме.

Напомним, что стражам ворот запрещено во время исполнения пенальти заступать обеими ногами за линию ворот до удара. В случае такого нарушения 11-метровый разрешают перебить.

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