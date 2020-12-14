Петр Чех сыграл за резервную команду "Челси"

Бывший голкипер "Челси" Петр Чех, который теперь занимает должность технического директора команды в понедельник вышел на поле за резервную команду клуба. Матч против "Тоттенхэма" проходил в рамках Английской Премьер-лиги 2 (турнир команд U-23).

Еще до перерыва заслуженный вратарь достал из сетки своих ворот 2 мяча.

Как сообщали СМИ, Чех принял участие в этом поединке, по причине вызова основного вратаря резервистов Лукаса Берстрома на матч команды U-18.

Напомним, что 38-летний Петр Чех завершил карьеру в 2019 году. Однако недавно "аристократы" включил экс-вратаря в заявку на сезон АПЛ.