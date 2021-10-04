Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины

1 Теги украинаруслан малиновскийалександр петраков

Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал отсутствие в национальной команде полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

"Вся страна не может спать. Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, стать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал насчет Малиновского. Я уже сказал всю правду, но она никому в нашей стране не нужна. Меня научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего говорить не буду", - сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что 28-летний Малиновский покинул сборную Украины перед товарищеским матчем с командой Чехии. По словам футболиста, он получил на это разрешение Петракова. Впрочем, затем футболист не был вызван на октябрьские матчи сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

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