Петраков назвал причину кризиса в Украине
Фото инстаграм УАФ
Наставник сборной Украины Александр Петраков выразил мнение, что в проблемах его страны виновата Россия.
"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", - сказал Петраков.
Тренер имеет в виду конфликт на Донбассе, который длится с весны 2014 года. Украина обвиняет Россию в агрессии, а Москва отрицает свое участие в конфликте.
Петраков возглавил сборную в этому году, сменив на посту Андрея Шевченко.
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