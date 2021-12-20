Петраков назвал причину кризиса в Украине

Теги украинаалександр петраков

Петраков назвал причину кризиса в Украине

Фото инстаграм УАФ

Наставник сборной Украины Александр Петраков выразил мнение, что в проблемах его страны виновата Россия.

"Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен", - сказал Петраков.

Тренер имеет в виду конфликт на Донбассе, который длится с весны 2014 года. Украина обвиняет Россию в агрессии, а Москва отрицает свое участие в конфликте.

Петраков возглавил сборную в этому году, сменив на посту Андрея Шевченко.

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