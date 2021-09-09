Петраков отреагировал на допинговый скандал в сборной Казахстана

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Петраков отреагировал на допинговый скандал в сборной Казахстана

Фото инстаграм УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о своём отношении к информации об обнаружении допинга в организме футболиста сборной Казахстана, забившего два гола в ворота его команды неделю назад.

Речь идёт о полузащитнике "Тобола" Руслане Валиуллине. Он провалил проверку на запрещённые вещества ещё 12 августа.

"Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить своё счастье", - сказал Петраков.

Не пропустите: Сборная Украины сыграла вничью с Чехией в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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