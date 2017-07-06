Петраков продлил контракт с "Томью"

Теги томь

Петраков продлил контракт с "Томью"Главный тренер "Томи" Валерий Петраков согласовал новый контракт с командой.

На сайте томичей говорится, что соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на два года. 

"«Условиями контракта я в целом доволен. Пришлось повременить с подписанием. Все знают, что время для клуба непростое. Речь идёт не о финансовой составляющей контракта, о которой мы с губернатором договорились ранее, а с организационными моментами. Прежде всего об открытии заявки. Сейчас я вижу, что все идет к тому, что мы заявим игроков. Время на комплектацию ещё есть. И желание работать в «Томи» тоже есть. Это не чужой для меня клуб", - сказал он.

Напомним, что новый сезон команда начнет в ФНЛ. | soccernews.ru

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