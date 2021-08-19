Петраков прокомментировал назначение в сборную Украины

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился эмоциями в связи со своим назначением в национальную команду.

"Я умею держать удар. Впереди у нас пять матчей и каждый - как финал. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Петраков сменил у руля "жёлто-синих" Андрея Шевченко, который покинул пост из-за истечения срока контракта.

Ранее наставник более 10 лет возглавлял юношеские сборные Украины. В 2019 году команда U20 под его руководством стала чемпионом мира.

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