Петраков в четвертый раз в карьере возглавит "Томь"

Валерий Петраков в скором времени возглавит "Томь". Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее специалист трижды становился главным тренером команды (2001 - 2003, 2006 - 2008 и 2016 - 2018).

Несколько месяцев назад 62-летний специалист покинул "Луч", который лишился профессионального статуса.

В четырех турах ФНЛ "Томь" набрала одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Химки" разгромили "Томь" в матче ФНЛ| http://soccernews.ru