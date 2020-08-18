Петраков в четвертый раз в карьере возглавит "Томь"

Теги томьвалерий петраков

Петраков в четвертый раз в карьере возглавит "Томь"

Валерий Петраков в скором времени возглавит "Томь". Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее специалист трижды становился главным тренером команды (2001 - 2003, 2006 - 2008 и 2016 - 2018).

Несколько месяцев назад 62-летний специалист покинул "Луч", который лишился профессионального статуса.

В четырех турах ФНЛ "Томь" набрала одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице. 

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