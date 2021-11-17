Петраков ярко высказался о победе сборной Украины над Боснией

Фото: инстаграм Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу своей команды над Боснией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф. Способна ли сборная Украины побороть плей-офф? Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар.

С Боснией была нервная игра, я знал, что она будет такой. Сверхусилий с Болгарией мы не приложили. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играют. Это была игра на результат, и мы его добились", - приводит слова Петракова пресс-служба УАФ.

Украина, набрав 12 очков, заняла второе место в группе и завоевала путевку в стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

Не пропустите: Определились 12 участников чемпионата мира-2022. | http://soccernews.ru