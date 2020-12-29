Петреску интересует работа в ЦСКА или "Спартаке"

Румынский специалист Дан Петреску, был бы не против снова поработать в России. Такое заявление сделал агент тренера Николай Пырнэу. Наиболее интересные варианты могли бы быть с ЦСКА или "Спартаком".

"Сейчас Дан отдыхает. После ухода из ЧФР нужно некоторое время. Есть запросы от клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Все таки он изъявляет больше желания тренировать в Росии, чем где-то в другом месте. Конечно, это не зависит от нашего желания, но уровень "Спартака" и ЦСКА вполне подходит.

Хотя не стоит отметать и другие команды в России, не топ-клубы. Дан способен развивать и менее амбициозные проекты. За последние три года он выиграл Кубок Китая с командой, которая до и после него ничего не выигрывала, трижды становился чемпионом Румынии с одной командой. Стоит отметить, что даже все вместе взятые тренеры из России не набрали столько очков в еврокубках, сколько набрал Петреску. Считаю это весомым аргументом", — цитируют агента "РИА Новости".